В Китае нашли останки гигантской выдры

Археологи из США во время раскопок в южнокитайской провинции Юньнань нашли кости крупнейшей когда-либо жившей на Земле выдры.

Неведомое животное оказалось величиной с волка. Новый вид получил имя Siamogale melilutra. Результаты исследования ученые изложили в журнале The Journal of Systematic Paleontology, - сообщает «Экономика сегодня».

Кости доисторической выдры были обнаружены на дне высохшего озера эпохи позднего миоцена, то есть это существо жило около шести миллионов лет назад. Череп составляет примерно 21 сантиметр в длину. Это значит, что в животном было примерно 50 килограммов.