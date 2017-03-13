В Китае начался бум на внешность дочери Трампа
В Китае пластические хирурги отмечают бум среди местных женщин на внешность дочери президента США Дональда Трампа – Иванки.
У врачей нет отбоя от заявок на процедуры по изменению внешности. Особенной популярностью пользуется клиника Foshan Yiwanka Medical Management, которая обыграла в названии имя дочери американского лидера еще до его победы на выборах.
Менеджер медучреждения Ли Юньсин рассказала Daily Mail, что китайские женщины любят копировать внешность известных людей. Клиника предлагает им коррекцию формы глаз, носа, губ, а также операции по увеличению груди и липосакцию.
Ранее сообщалось, что две американки потратили тысячи долларов, чтобы стать похожими на Иванку Трамп.
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