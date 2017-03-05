В Китае начала работать самая крупная буровая платформа

В Китае введена в эксплуатацию самая большая в мире плавучая буровая платформа.

Как сообщает South China Morning Post, она была разработана для работы в Южно-Китайском море, где нефтяные месторождения иногда находятся на глубине более трех километров.

По данным источника, «Синий кит I» достигает дна моря на глубине 3 658 метров и может проникнуть в земную кору на 15 240 метров. Вес установки 200 тысяч тонн.

Стоимость платформы составила 700 миллионов долларов.

До настоящего времени самой крупной нефтедобывающей платформой считался российский «Беркут», которая используется на месторождении Аркутун-Даги, сообщает «Росбалт».