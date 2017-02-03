В Китае НЛО мешал пассажирским самолетам приземляться

После появления в небе над китайским городом Мяньян загадочного светящегося объекта местный аэропорт отказался принять три пассажирских рейса.

Сотрудники служб аэропорта рассказали журналистам, что диспетчеры перенаправили лайнеры на ближайшие аэродромы, поскольку имелись сомнения относительно соблюдения норм безопасности при посадке, сообщает ТАСС.

По свидетельству очевидцев, появившийся в воздухе объект светился. Когда же в аэропорт прибыли представители органов правопорядка, они не зафиксировали ничего экстраординарного.