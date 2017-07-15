В Китае кремировали тело нобелевского лауреата Лю Сяобо, который умер 13 июля от рака печени.

Как пишут «Известия», тело было кремировано по просьбе родственников покойного. Перед кремацией прошла церемония прощания. Супруга первой простилась с Лю Сяобо под звуки «Реквиема» Моцарта, затем родные и друзья три раза поклонились перед телом.

Нобелевский лауреат умер на 62-м году жизни от рака печени. У него была диагностирована последняя стадия заболевания. Для проведения консилиума в Китай приехали эксперты из США, Германии и других стран мира.

Нобелевскую премию Лю Сяобо получил в 2010 году за «длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае». В июне 2009 года он был арестован за попытку госпереворота, однако его освободили после того, как нашли рак печени.