В Китае книги Стивена Хокинга издадут миллионным тиражом

После смерти известного британского ученого Стивена Хокинга в Китае резко возрос интерес к его работам.

Издательский дом Hunan Science and Technology Press выпустит написанные физиком книги миллионным тиражом. Соответствующий заказ уже получен.

Однако это не предел. В планах издателя расширение этого объема с целью популяризации работ Хокинга в Поднебесной, сообщает РИА «Новости».

Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет. За свою жизни он трижды побывал в Китае.