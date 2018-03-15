В Китае книги Стивена Хокинга издадут миллионным тиражом
После смерти известного британского ученого Стивена Хокинга в Китае резко возрос интерес к его работам.
Издательский дом Hunan Science and Technology Press выпустит написанные физиком книги миллионным тиражом. Соответствующий заказ уже получен.
Однако это не предел. В планах издателя расширение этого объема с целью популяризации работ Хокинга в Поднебесной, сообщает РИА «Новости».
Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет. За свою жизни он трижды побывал в Китае.
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