В Китае из-за оползня без вести пропал 141 человек
В китайской провинции Сычуань вследствие оползня без вести пропал 141 человек.
Как передает Газета.ru, оползень произошел в одной из деревень городского уезда Маосянь. В результате происшествия 46 домов оказались погребены. В них находился 141 человек.
Причиной оползня власти называют продолжительные ливни. На месте трагедии работают около 300 человек.
29 апреля оползень в Киргизии уничтожил шесть одноэтажных домов, в которых проживали 24 человека. Все они погибли.
Следующая новость Россия и сирийская Латакия договорились о прекращении огня
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии