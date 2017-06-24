В Китае из-за оползня без вести пропал 141 человек

В китайской провинции Сычуань вследствие оползня без вести пропал 141 человек.

Как передает Газета.ru, оползень произошел в одной из деревень городского уезда Маосянь. В результате происшествия 46 домов оказались погребены. В них находился 141 человек.

Причиной оползня власти называют продолжительные ливни. На месте трагедии работают около 300 человек.

29 апреля оползень в Киргизии уничтожил шесть одноэтажных домов, в которых проживали 24 человека. Все они погибли.