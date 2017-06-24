В Китае из-за оползня без вести пропал 141 человек

В китайской провинции Сычуань вследствие оползня без вести пропал 141 человек.

Как передает Газета.ru, оползень произошел в одной из деревень городского уезда Маосянь. В результате происшествия 46 домов оказались погребены. В них находился 141 человек.

Причиной оползня власти называют продолжительные ливни. На месте трагедии работают около 300 человек.

29 апреля оползень в Киргизии уничтожил шесть одноэтажных домов, в которых проживали 24 человека. Все они погибли.

Новости по теме
Теги:
Места: Китай
События: общество
Следующая новость Россия и сирийская Латакия договорились о прекращении огня

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО