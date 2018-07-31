В Китае из-за нехватки земель начинают запрещать похороны

Власти провинции Цзянси на юго-востоке Китая начали запрещать традиционные похороны с целью сохранения земельных ресурсов, а также в качестве средства борьбы с профанацией традиции во время похорон.

Руководство провинции намерено сделать кремацию единственным разрешенным погребальным ритуалом.

Власти Китая выступили с новой инициативой - запретили производство и продажу гробов.

Сотрудник одного из крематориев отметил, что многие понимают необходимость кремации ради сохранения экологии, однако старое поколение не приемлет этого, люди хотят быть похороненными традиционным образом.

Еще одной проблемой, связанной с похоронами в Китае, является деформационная традиция - чем больше людей придет на похороны, тем больше чести будет оказано умершему.

Часто жители сельских районов нанимают артистов оперы, певцов, танцоров, а с 1990-х годов нередкими «гостями» на траурных церемониях стали стриптизерши, отмечает РИА Новости.

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