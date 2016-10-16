В Китае на границе с Россией появится новый аэропорт

На российско-китайской границе в ближайшее время начнется строительство нового аэропорта гражданской авиации. Ожидается, что сооружение появится на территории северо-восточной провинции Хэйлунцзян в КНР.

Объект сможет обслуживать до 450 тысяч пассажиров в год, сообщает ТАСС. Кроме того, аэропорт будет принимать до 3600 тонн груза и почты в год. В год будет совершаться до 4,8 тысячи взлетов. Стоимость строительства оценивается в 179 миллионов долларов.

Аэропорт оснастят взлетно-посадочной полосой длиной 2,5 километра. В минувшие выходные в Китае началось строительство скоростной магистрали, которая будет вести к аэропорту.