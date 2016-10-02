В Китае эвакуирован 31 сотрудник ГЭС
В городе Цзихун (КНР, провинция Юнань) после продолжительных ливней возникла угроза затопления гидроэлектростанции. Спасатели эвакуировали с предприятия 31 рабочего.
Потоки воды размыли вал, который ограждал ГЭС. Вода заполнила некоторые залы предприятия. Известно, что спасателям удалось своевременно провести эвакуацию, поэтому пострадавших нет.
Работа ГЭС в регионе оказалась нарушена. Местные власти рассматривают альтернативные возможности для подачи электроэнергии в жилые дома и объекты инфраструктуры, сообщает РГ.
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