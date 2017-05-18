В Китае за чистотой воздуха следят «дегустаторы смога»

В Китае для мониторинга за состоянием окружающей среды нанимают «дегустаторов смога».

В задачу этих специалистов входит анализ проб воздуха, взятых в различных районах страны, источник и степень его загрязнения.

В мониторинговом центре города Шицзячжуан пояснили, что, несмотря на развитие технологий, человеческое обоняние пока имеет преимущество перед любыми датчиками в скорости и точности определении состояния воздуха, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Особенность работы дегустаторов состоит в том, что им приходится отказываться от обильно приправленной пищи, пользования косметикой и парфюмерией, а также ношения защитных масок.