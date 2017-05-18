В Китае за чистотой воздуха следят «дегустаторы смога»
В Китае для мониторинга за состоянием окружающей среды нанимают «дегустаторов смога».
В задачу этих специалистов входит анализ проб воздуха, взятых в различных районах страны, источник и степень его загрязнения.
В мониторинговом центре города Шицзячжуан пояснили, что, несмотря на развитие технологий, человеческое обоняние пока имеет преимущество перед любыми датчиками в скорости и точности определении состояния воздуха, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Особенность работы дегустаторов состоит в том, что им приходится отказываться от обильно приправленной пищи, пользования косметикой и парфюмерией, а также ношения защитных масок.
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