В Китае чиновника приговорили к смерти за взятки

Бывший глава парткома провинции Юньнань обвиняется в коррупции на сумму 37 миллионов долларов. За взятки его приговорили к смертной казни.

Экс-заместитель главы комитета Всекитайского собрания народных представителей по защите окружающей среды и природных ресурсов Бай Эньпай будет казнен через два года. На это время его лишили всех политических прав. Имущество китайского чиновника будет отчуждено в пользу государства. Чиновника признали виновным в коррупции, обвиняемому могут смягчить приговор до пожизненного заключения, сообщает ТАСС.

Суд города Аньян признал Эньпая виновным в получении взяток на общую сумму около 37 миллионов долларов. Бай Эньпай занимал высокие государственные посты в Китае с 1998 года.