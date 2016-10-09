В Китае чиновника приговорили к смерти за взятки
Бывший глава парткома провинции Юньнань обвиняется в коррупции на сумму 37 миллионов долларов. За взятки его приговорили к смертной казни.
Экс-заместитель главы комитета Всекитайского собрания народных представителей по защите окружающей среды и природных ресурсов Бай Эньпай будет казнен через два года. На это время его лишили всех политических прав. Имущество китайского чиновника будет отчуждено в пользу государства. Чиновника признали виновным в коррупции, обвиняемому могут смягчить приговор до пожизненного заключения, сообщает ТАСС.
Суд города Аньян признал Эньпая виновным в получении взяток на общую сумму около 37 миллионов долларов. Бай Эньпай занимал высокие государственные посты в Китае с 1998 года.
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