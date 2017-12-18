В Китае через соцсети созвали зрителей на публичную казнь
В китайской провинции Гуандун публично казнили десятерых преступников. При этом местных жителей о казни известили заранее.
Для этого власти провинции воспользовались соцсетями. Жителям разослали приглашения на предстоящее мероприятие за четыре дня. В итоге на приведение приговора в исполнение собрались тысячи человек, сообщает издание The Guardian.
Казнь проходила на стадионе. Осужденных привезли туда в специальных автомобилях. На каждого приговоренного к смерти приходилось по четыре полицейских. Зрители при этом вели себя как на любом шоу – снимали происходящее на телефоны, болтали друг с другом и курили.
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