В Китае через соцсети созвали зрителей на публичную казнь

В китайской провинции Гуандун публично казнили десятерых преступников. При этом местных жителей о казни известили заранее.

Для этого власти провинции воспользовались соцсетями. Жителям разослали приглашения на предстоящее мероприятие за четыре дня. В итоге на приведение приговора в исполнение собрались тысячи человек, сообщает издание The Guardian.

Казнь проходила на стадионе. Осужденных привезли туда в специальных автомобилях. На каждого приговоренного к смерти приходилось по четыре полицейских. Зрители при этом вели себя как на любом шоу – снимали происходящее на телефоны, болтали друг с другом и курили.