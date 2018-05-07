В Китае арестовали усыновительницу более 100 детей

Китайские правоохранители заподозрили женщину, усыновившую 118 детей и организовавшую частный приют для них, в шантаже и ряде других преступлений.

Благотворительность сделала китаянку Ли Лицзюнь популярной на родине. Свою славу она решила использовать для личного обогащения. В частности, ей удавалось неоднократно получать большие суммы от филантропов, а также из бюджета.

В полиции подозревают, что Лицзюнь при этом не брезговала шантажом, используя для этого усыновленных детей. Кроме того, у правоохранителей появились основания полагать, что некоторые ее воспитанники были похищены из других семей, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на СМИ.

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