В Китае анонсировали создание способного развивать скорость 600 км/ч поезда

Новейший поезд на магнитной подушке, разработанный китайскими инженерами, сможет развивать скорость до 600 километров в час. Об этом заявила китайская железнодорожная компания CRRC.

Аналогичные проекты уже реализованы в Германии, Великобритании, Японии и в самом Китае, однако новый поезд станет самым быстроходным в истории. Путь на нем от Шанхая до Пекина составит всего два часа, а из Парижа в Лондон можно будет добраться за 34 минуты, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Компания уже приступила к строительству тестового пятикилометрового участка дорожного полотна и утверждает, что новейшая модель сможет потреблять на 10 процентов меньше энергии, чем современные аналоги.