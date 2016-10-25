В Китае анонсировали создание способного развивать скорость 600 км/ч поезда
Новейший поезд на магнитной подушке, разработанный китайскими инженерами, сможет развивать скорость до 600 километров в час. Об этом заявила китайская железнодорожная компания CRRC.
Аналогичные проекты уже реализованы в Германии, Великобритании, Японии и в самом Китае, однако новый поезд станет самым быстроходным в истории. Путь на нем от Шанхая до Пекина составит всего два часа, а из Парижа в Лондон можно будет добраться за 34 минуты, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Компания уже приступила к строительству тестового пятикилометрового участка дорожного полотна и утверждает, что новейшая модель сможет потреблять на 10 процентов меньше энергии, чем современные аналоги.
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