Киссинджер сравнил Путина с героями романов Достоевского

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал президента России Владимира Путина героем из романов Достоевского.

По мнению Киссинджера, Путин ощущает сильную внутреннюю связь с российской историей, «как он ее понимает».

Коснувшись вопроса о возможных кибератаках, экс-глава Госдепартамента выразил уверенность в том, что Россия «взламывает» США. Вместе с тем он выразил надежду на ответные действия Вашингтона. При этом Киссинджер добавил, что целью кибератак являются враждебные действия, то следует говорить о проблеме международного уровня, передает РИА ФедералПресс.