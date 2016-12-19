Киссинджер сравнил Путина с героями романов Достоевского
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал президента России Владимира Путина героем из романов Достоевского.
По мнению Киссинджера, Путин ощущает сильную внутреннюю связь с российской историей, «как он ее понимает».
Коснувшись вопроса о возможных кибератаках, экс-глава Госдепартамента выразил уверенность в том, что Россия «взламывает» США. Вместе с тем он выразил надежду на ответные действия Вашингтона. При этом Киссинджер добавил, что целью кибератак являются враждебные действия, то следует говорить о проблеме международного уровня, передает РИА ФедералПресс.
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