В Кишиневе пожарные 30 часов боролись с крупным возгоранием

Спустя 30 часов после возгорания пожарным удалось локализовать огонь на складе в столице Молдавии. На месте работают почти все пожарные города.

– В 13.35 (14.35 мск) пожар локализован. После чего четыре группы пожарных вошли в здание для устранения огня изнутри. Спасатели приступили к поиску пропавшей 44-летней женщины, – рассказала пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС) МВД Молдавии Диана Цуркан. По ее словам, огонь на складе распространялся быстро, поскольку там находились легковоспламеняющиеся материалы.

Ущерб от пожара уточняется. Площадь возгорания оценивается в тысячи квадратных метров, сообщает РИА "Новости". При тушении пожара погиб один спасатель.

Полиция оцепила место происшествия, автомобильное движение в районе горящего склада перекрыто. Очевидцы сообщают о нарушении движения в городе, из-за инцидента в городе образовались пробки.

Новости по теме
Теги:
Места: СНГ
События: происшествия
Следующая новость Путин напомнил об отсутствии угрозы для Запада со стороны РФ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО