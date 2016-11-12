В Кишиневе пожарные 30 часов боролись с крупным возгоранием

Спустя 30 часов после возгорания пожарным удалось локализовать огонь на складе в столице Молдавии. На месте работают почти все пожарные города.

– В 13.35 (14.35 мск) пожар локализован. После чего четыре группы пожарных вошли в здание для устранения огня изнутри. Спасатели приступили к поиску пропавшей 44-летней женщины, – рассказала пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС) МВД Молдавии Диана Цуркан. По ее словам, огонь на складе распространялся быстро, поскольку там находились легковоспламеняющиеся материалы.

Ущерб от пожара уточняется. Площадь возгорания оценивается в тысячи квадратных метров, сообщает РИА "Новости". При тушении пожара погиб один спасатель.

Полиция оцепила место происшествия, автомобильное движение в районе горящего склада перекрыто. Очевидцы сообщают о нарушении движения в городе, из-за инцидента в городе образовались пробки.