Кирсан Илюмжинов не намерен покидать пост главы ФИДЕ
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов не собирается оставлять свой пост и рассчитывает быть избранным на следующий срок.
«Я не буду подавать в отставку. Более того, я еще более активно буду проводить предвыборную кампанию», - сказал он в интервью НСН. По словам Илюмжинова, выборы главы организации состоятся в сентябре в Батуми.
Ранее сообщалось, что президентский совет ФИДЕ требует от Илюмжинова уйти в отставку. Члены совета объясняют это тем, что организация испытывает финансовые трудности из-за внесения ее президента в санкционные списки США.
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