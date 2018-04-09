Кирсан Илюмжинов не намерен покидать пост главы ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов не собирается оставлять свой пост и рассчитывает быть избранным на следующий срок.

«Я не буду подавать в отставку. Более того, я еще более активно буду проводить предвыборную кампанию», - сказал он в интервью НСН. По словам Илюмжинова, выборы главы организации состоятся в сентябре в Батуми.

Ранее сообщалось, что президентский совет ФИДЕ требует от Илюмжинова уйти в отставку. Члены совета объясняют это тем, что организация испытывает финансовые трудности из-за внесения ее президента в санкционные списки США.