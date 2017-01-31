В Кировской области судят предпринимателя за хищение на 70 млн рублей
В Кировской области на скамье подсудимых оказался предприниматель, которого обвиняют в хищении имущества ООО «Теплоэнергосбыт» на сумму в 70 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2011 году он с помощью фиктивных документов «назначил» гендиректором компании подставное лицо. Поддельные документы были представлены в ФНС, что привело к изменениям сведений в госреестре юридических лиц.
Позднее он продал имущество ресурсоснабжающей компании подконтрольной ему фирме оп заниженной цене в 500 тысяч рублей. Затем оно было реализовано почти за полтора миллиона рублей, при фактической стоимости в 70 миллионов. В настоящее время имущество возвращено компании-владельцу, передает РИА ФедералПресс.
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