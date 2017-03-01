В Кирове появилась услуга по аренде кошек
Житель Кирова предложил горожанам новый сервис – «кот на час». Он рассчитан на тех, кто не может окончательно определиться, заводить питомца или нет.
Услуга пока работает в тестовом режиме. Автор идеи задействовал для ее воплощения трех своих животных. Час общения с животными стоит от 300 до 600 рублей.
Кировчанин рассказал «Интерфаксу», что с 25 января уже выполнил 10 заявок. Подавляющее большинство клиентов остались довольны новым сервисом. Он добавил, что ему поступило много заказов, но в скором времени их выполнение будет приостановлено, поскольку животные устают и становятся раздражительными.
Собеседник агентства отметил, что планирует расширить штат котов и оформить бизнес как индивидуальное предпринимательство.
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