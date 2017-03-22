В Кирове пациент захватил в заложники работников скорой помощи

Житель Кирова в течение полутора часов не выпускал из своей квартиры приехавших по его вызову медработников. При этом он угрожал им ножом.

В пресс-службе СУ СКР по Кировской области рассказали ТАСС, что злоумышленник вызвал «скорую» пожаловавшись на укус собаки. После того, как ему была оказана необходимая помощь, он захватил медиков в заложники. Одному из них удалось через знакомых сообщить о произошедшем в полицию.

Правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 127 УКРФ (Незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц). В ведомстве добавили, что виновник инцидента находился в нетрезвом состоянии.

В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются. Медработники не пострадали.

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