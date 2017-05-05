Киркоров прокомментировал скандал с его песнями в подмосковной школе

Народный артист России Филипп Киркоров не нашел приличных слов, чтобы прокомментировать скандал, который разгорелся вокруг его творчества в Дмитровском районе Московской области.

«У меня прошел юбилей, красивая дата. Вы меня всякой …. сейчас занимаете», - сказал певец, отвечая на вопрос «Национальной службы новостей».

Киркоров также отметил, что скандал, произошедший в одной из подмосковных школ, из-за его творчества, его совершенно не волнует.

30 апреля в деденевской школе разразился скандал из-за того, что весь день на переменах по громкой связи транслировали песни Филиппа Киркорова. Педагоги школы организовали прослушивание творчества популярного певца в честь его юбилея. Некоторые родители школьников так возмутились, что даже усмотрели в этом скрытую пропаганду гомосексуализма.

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