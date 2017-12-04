Кириллу Серебренникову отказали в освобождении под залог

Мосгорсуд оставил режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова под домашним арестом.

Суд счел законным решение суда первой инстанции об избрании данной меры пресечения и отказался освободить Серебренникова под залог. Адвокат режиссера предлагал в качестве такового 68 миллионов рублей.

Экс-главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева свой домашний арест не обжаловала. Защита бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского просила об освобождении его из СИЗО под залог в 10 миллионов рублей, но также безуспешно.

Всем фигурантам дела о хищении десятков миллионов бюджетных средств избранные ранее меры пресечения продлены до 19 января 2018 года, сообщает «Интерфакс».