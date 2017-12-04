Кириллу Серебренникову отказали в освобождении под залог
Мосгорсуд оставил режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова под домашним арестом.
Суд счел законным решение суда первой инстанции об избрании данной меры пресечения и отказался освободить Серебренникова под залог. Адвокат режиссера предлагал в качестве такового 68 миллионов рублей.
Экс-главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева свой домашний арест не обжаловала. Защита бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского просила об освобождении его из СИЗО под залог в 10 миллионов рублей, но также безуспешно.
Всем фигурантам дела о хищении десятков миллионов бюджетных средств избранные ранее меры пресечения продлены до 19 января 2018 года, сообщает «Интерфакс».
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