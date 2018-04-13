Кирилла Серебренникова пригласят в Канны
Российского режиссера Кирилла Серебренникова ждут на Каннском фестивале, чтобы он представил там свою картину «Лето», включенную в основной конкурс.
Картина посвящена становлению русского рока в Ленинграде. Директор смотра Тьерри Фремо назвал ее погружением в эпоху Брежнева и добавил, что фильм красочно передает то время на экране, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на ТАСС.
Серебренников в настоящее время находится под домашним арестом. Он является фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств на сумму в 68 миллионов рублей.
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