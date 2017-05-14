Кириенко проводил в последний путь кинокритика Дондурея
Первый замглавы администрации росcийского президента Сергей Кириенко в числе первых простился с кинокритиком Даниилом Дондуреем, который скончался в Израиле 10 мая.
Церемония прощания состоялась в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) на Большой Никитской улице в столице. Гроб с телом кинокритика установили на сцене ЦДЛ.
Более тысячи человек успели попрощаться с Дондуреем, возложить цветы и поделиться воспоминаниями о нем.
По окончании гражданской панихиды его похоронят на Троекуровском кладбище, пишет Газета.ru.
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