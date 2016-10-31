Кириенко отказался комментировать слухи о возвращении на пост главы «Росатома»

На вопрос журналистов о том, соответствует ли действительности распространенная рядом СМИ информация о скором возвращении на должность главы «Росатома», первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко отказался ответить однозначно.

- Без комментариев. У меня есть работа, мне ее хватает, - цитирует Кириенко «Интерфакс».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники в «Росатоме» сообщила, что «в ближайшее время Борис Грызлов уступит пост председателя наблюдательного совета «Росатома» первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко».

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