Кириенко отказался комментировать слухи о возвращении на пост главы «Росатома»
На вопрос журналистов о том, соответствует ли действительности распространенная рядом СМИ информация о скором возвращении на должность главы «Росатома», первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко отказался ответить однозначно.
- Без комментариев. У меня есть работа, мне ее хватает, - цитирует Кириенко «Интерфакс».
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники в «Росатоме» сообщила, что «в ближайшее время Борис Грызлов уступит пост председателя наблюдательного совета «Росатома» первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко».
Следующая новость В Багдаде прогремел еще один мощный взрыв
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии