Киргизский художник создаст портрет юного Путина из ниток и гвоздей

Киргизский художник Азамат Джаналиев, ставший популярным в интернете как создатель портретов лидеров стран и знаменитых личностей, практически заканчивает работу над портретом президента России Владимира Путина в юношестве. Об этом сообщает Newsru.com.

Сейчас Джаналиев находится в Питере. Его последняя картина, посвященная Петру I, привлекла интерес местной прессы. Портрет исторического деятеля художник выставил на продажу.

Следующая его работа посвящена Владимиру Путину. Джаналиев создал его портрет из гвоздей и ниток по знаменитой в сети фотографии Путина в юношестве.

«Закончу все уже сегодня. Я рисую молодого Владимира Путина, и неспроста. Дело в том, что президент провел свое детство и юность в Санкт-Петербурге», — сказал Джаналиев.

Размер портрета составляет 2,5 метра в длину и 1,25 метра в ширину. По словам мастера, большинству россиянам понравился такой метод «рисования».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Число жертв урагана «Мэттью» достигло 478 человек

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО