Киргизский художник создаст портрет юного Путина из ниток и гвоздей

Киргизский художник Азамат Джаналиев, ставший популярным в интернете как создатель портретов лидеров стран и знаменитых личностей, практически заканчивает работу над портретом президента России Владимира Путина в юношестве. Об этом сообщает Newsru.com.

Сейчас Джаналиев находится в Питере. Его последняя картина, посвященная Петру I, привлекла интерес местной прессы. Портрет исторического деятеля художник выставил на продажу.

Следующая его работа посвящена Владимиру Путину. Джаналиев создал его портрет из гвоздей и ниток по знаменитой в сети фотографии Путина в юношестве.

«Закончу все уже сегодня. Я рисую молодого Владимира Путина, и неспроста. Дело в том, что президент провел свое детство и юность в Санкт-Петербурге», — сказал Джаналиев.

Размер портрета составляет 2,5 метра в длину и 1,25 метра в ширину. По словам мастера, большинству россиянам понравился такой метод «рисования».