Киргизский депутат предложил перевести письменность на латиницу

Депутат парламента Киргизии от оппозиции Каныбек Иманалиев предложил перевести киргизский алфавит на латиницу по примеру соседнего Казахстана.

«Туркменистан, Узбекистан, а теперь Казахстан переходят. Я понимаю, что сейчас у нас нет денег для этого, но через некоторое время, к 2030-2040-м годам, нужно это сделать», — заявил Иманалиев.

По его мнению, Киргизии следует начать готовить специалистов по латинице, так как отказ от кириллицы поможет сохранению национальной идентичности киргизов.

Киргизы использовали латиницу в начале XX века, а с 1940 года полностью перешли на кириллический алфавит.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству до конца года подготовить переход национального алфавита на латиницу, сообщает «РИА Новости».

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