Киргизия все-таки подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян в беседе с журналистами уточнил, что Таможенный кодекс ЕАЭС подписан президентами четырех стран Союза, в том числе главой Киргизии.

- Президенты четырех стран подписали все представленные документы, в том числе и Таможенный кодекс. Киргизия подписала Таможенный кодекс. Со стороны Киргизии не подписано только заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности, - цитирует Саркисяна ТАСС.

Как ранее пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за отсутствия на саммите белорусского лидера Александра Лукашенко, все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения в понедельник будут направлены в Минск на подпись президенту Белоруссии.