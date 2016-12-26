Киргизия все-таки подписала Таможенный кодекс ЕАЭС
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян в беседе с журналистами уточнил, что Таможенный кодекс ЕАЭС подписан президентами четырех стран Союза, в том числе главой Киргизии.
- Президенты четырех стран подписали все представленные документы, в том числе и Таможенный кодекс. Киргизия подписала Таможенный кодекс. Со стороны Киргизии не подписано только заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности, - цитирует Саркисяна ТАСС.
Как ранее пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за отсутствия на саммите белорусского лидера Александра Лукашенко, все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения в понедельник будут направлены в Минск на подпись президенту Белоруссии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии