Киргизия отказалась подписать Таможенный кодекс Евразийского экономического союза

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств сообщил о том, что представители Киргизии не подписали Таможенный кодекс ЕАЭС.

- Все документы подписаны, кроме первого вопроса повестки дня, три страны подписали заявление о развитии торговой политики ЕАЭС, Киргизия не подписала, и второй документ — это Таможенный кодекс — три страны подписали, киргизская сторона не подписала Таможенный кодекс, — цитирует Саркисяна РИА «Новости».

Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что негативные моменты «временами превалируют» в сотрудничестве стран ЕАЭС, что плохо сказывается на интеграции республики.