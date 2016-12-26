Киргизия отказалась подписать Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств сообщил о том, что представители Киргизии не подписали Таможенный кодекс ЕАЭС.
- Все документы подписаны, кроме первого вопроса повестки дня, три страны подписали заявление о развитии торговой политики ЕАЭС, Киргизия не подписала, и второй документ — это Таможенный кодекс — три страны подписали, киргизская сторона не подписала Таможенный кодекс, — цитирует Саркисяна РИА «Новости».
Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что негативные моменты «временами превалируют» в сотрудничестве стран ЕАЭС, что плохо сказывается на интеграции республики.
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