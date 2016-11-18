В Киргизии задержали помогавшего пранкеру Вовану разыграть Порошенко

Гражданин Киргизии, подозреваемый в организации телефонного разговора российского пранкера Вована с президентом Украины Петром Порошенко, задержан правоохранительными органами страны. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Киргизии.

«По информации МИД, правоохранительными органами задержан гражданин Киргизии, который был в контакте с пранкерами, организовавшими упомянутый телефонный разговор. В настоящее время задержанный заключен под стражу до выяснения следствием всех обстоятельств дела», - цитирует текст сообщения ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что без участия сотрудников МИД Киргизии телефонный розыгрыш был бы невозможен.

Во внешнеполитическом ведомстве Киргизии в свою очередь заявили, что будет проведено «совместное расследование», итоги которого будут рассмотрены в ходе двусторонней встречи, запланированной на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге в начале декабря.

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Теги:
Места: Украина, СНГ
Организации: МИД
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