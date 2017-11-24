В Киргизии состоится инаугурация нового президента

Церемония инаугурации Сооронбая Жээнбекова пройдет сегодня в столице республики.

Избранный президент зачитает текст присяги, после чего ему будут вручены удостоверение, нагрудный знак и штандарт президента. По традиции будут произведены три артиллерийских залпа. Церемония пройдет в доме приемов «Энесай».

Будучи кандидатом от Социал-демократической партии Кыргызстана, Жээнбеков одержал победу - 54%- в первом туре выборов. В 2016 году был избран премьер-министром Киргизской Республики, но через полгода подал заявление об отставке в связи с решением баллотироваться на должность президента Киргизии, передает «Национальная служба новостей».

Уход действующего президента Алмазбека Атамбаева будет первым случаем мирной передачи власти в новейшей истории Киргизии.

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