В Киргизии состоится инаугурация нового президента

Церемония инаугурации Сооронбая Жээнбекова пройдет сегодня в столице республики.

Избранный президент зачитает текст присяги, после чего ему будут вручены удостоверение, нагрудный знак и штандарт президента. По традиции будут произведены три артиллерийских залпа. Церемония пройдет в доме приемов «Энесай».

Будучи кандидатом от Социал-демократической партии Кыргызстана, Жээнбеков одержал победу - 54%- в первом туре выборов. В 2016 году был избран премьер-министром Киргизской Республики, но через полгода подал заявление об отставке в связи с решением баллотироваться на должность президента Киргизии, передает «Национальная служба новостей».

Уход действующего президента Алмазбека Атамбаева будет первым случаем мирной передачи власти в новейшей истории Киргизии.