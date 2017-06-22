В Киргизии нет решения об отправке военных в Сирию

Киргизия готова отправить своих военных в Сирию, сообщил источник в киргизских силовых структурах.

При этом он отметил, что окончательное решение еще не принято.

«Пока наши ведут переговоры по отправке военных. Вряд ли до конца выборов президента республики будет принято такое решение», - сказал источник «Интерфакса».

Как отмечается в материале, в ходе визита президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Россию вопрос отправки военных в Сирию не затрагивался.

Ранее турецкий телеканал сообщил со ссылкой на представителя президента Турции Ибрагима Калына, что Турция и Россия могут разместить военных на севере Сирии, а также что Россия предложила направить в Сирию военных из Киргизии и Казахстана.

Выборы президента Киргизии состоятся 15 октября.