В Киргизии разбился турецкий Boeing 747

Грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines потерпел крушение в районе киргизского аэропорта Манас. В результате погибли свыше 20 человек.

Самолет, выполнявший рейс Гонконг-Бишкек, рухнул на дачный поселок, расположенный неподалеку от аэропорта. В результате погибли более 20 человек и пострадали еще пятеро, в том числе трое подростков, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС и Минздрав Киргизии.

На борту самолета находились четыре члена экипажа. Пока подтверждена гибель только одного из них.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и пожарные. Аэропорт Манас закрыт. Выясняются все обстоятельства происшествия, уточняется количество жертв и пострадавших. Причины катастрофы пока неизвестны.