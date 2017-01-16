В Киргизии разбился турецкий Boeing 747
Грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines потерпел крушение в районе киргизского аэропорта Манас. В результате погибли свыше 20 человек.
Самолет, выполнявший рейс Гонконг-Бишкек, рухнул на дачный поселок, расположенный неподалеку от аэропорта. В результате погибли более 20 человек и пострадали еще пятеро, в том числе трое подростков, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС и Минздрав Киргизии.
На борту самолета находились четыре члена экипажа. Пока подтверждена гибель только одного из них.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и пожарные. Аэропорт Манас закрыт. Выясняются все обстоятельства происшествия, уточняется количество жертв и пострадавших. Причины катастрофы пока неизвестны.
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