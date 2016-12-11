В Киргизии проходит референдум по изменению конституции

Явка избирателей на проходящем в Киргизии референдуме по изменению Конституции на 10:00 мск составила почти 14 процентов, сообщает ЦИК страны.

Отмечается, что самыми активными гражданами оказались жители Нарынской области на севере республики, где к указанному времени проголосовали уже 30 процентов избирателей.

Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что надеется на поддержку народом референдума по изменению Конституции страны.

Основной целью должен стать баланс среди ветвей власти и укрепление парламентаризма в стране, сообщает RT.