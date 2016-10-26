В Киргизии отправлено в отставку правительство

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отправил в отставку правительство страны из-за утраты статуса парламентской коалиции. Ранее сообщалось, что коалиция большинства в парламенте Киргизии распалась.

– Считать ушедшим в отставку правительство Кыргызской Республики, сформированное в соответствии с коалиционным соглашением между фракциями СДПК, «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Ата Мекен» Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 2 ноября 2015 года, – сказано в указе президента страны.

До назначения нового состава правительства премьер, его заместители должны остаться на своих местах и исполнять свои обязанности. Свои функции также продолжат исполнять члены правительства, а также руководители административных ведомств республики, сообщает РИА "Новости".

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