В Киргизии опровергли увеличение числа жертв крушения Boeing 747 до 43 человек

В пресс-службе правительства Киргизии заявили, что распространяемое средствами массовой информации сообщение об увеличении до 43 человек числа жертв крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком, не соответствует действительности.

- На данный момент известно о гибели в результате аварии 35 жителей дачного поселка, один из которых скончался в больнице от полученных ожогов. Кроме этого, погибли четыре пилота самолета, - заявили ТАСС в пресс-службе.

По словам ее сотрудников, киргизская сторона не знает, откуда у Межгосударственного авиационного комитета появились «сведения о 43 погибших».

- Мы сейчас связываемся с представителями МАК и выясняем этот вопрос, - заверили в Кабинете министров.

Ранее МАК на своем официальном сайте привел обновленные данные о числе жертв авиакатастрофы. «Число погибших - 43», - говорится в сообщении МАК.

Грузовой Boeing, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, 16 января во время посадки в аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок и снес 23 одноэтажных жилых дома, при этом погибли 35 местных жителей и 4 члена экипажа.