В Киргизии допрошены родственники предполагаемого смертника в подземке Петербурга
Комитет национальной безопасности Киргизии передал информацию о проведенном допросе родителей и родственников предполагаемого террориста в петербургском метрополитене Акбаржона Джалилова, передает Interfax.
По данным комитета, допрос вели представители Ошского областного управления Киргизии, так как близкие родственники предполагаемого исполнителя теракта проживают в городе Ош. Опрошены были отец, мать и младший брат Джалилова. После допроса никого не задержали.
Соседи предполагаемого смертника рассказали, что подозреваемый работал в России жестянщиком и был на хорошем счету у работодателя.
Акбаржон Джалилов 1995 года рождения получил гражданство РФ в 2011 году.
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