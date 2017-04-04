В Киргизии допрошены родственники предполагаемого смертника в подземке Петербурга

Комитет национальной безопасности Киргизии передал информацию о проведенном допросе родителей и родственников предполагаемого террориста в петербургском метрополитене Акбаржона Джалилова, передает Interfax.

По данным комитета, допрос вели представители Ошского областного управления Киргизии, так как близкие родственники предполагаемого исполнителя теракта проживают в городе Ош. Опрошены были отец, мать и младший брат Джалилова. После допроса никого не задержали.

Соседи предполагаемого смертника рассказали, что подозреваемый работал в России жестянщиком и был на хорошем счету у работодателя.

Акбаржон Джалилов 1995 года рождения получил гражданство РФ в 2011 году.