В Киргизии более 20 военных пострадали в ДТП
В Киргизии 28 военнослужащих получили ранения в результате ДТП. Некоторые из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Для оказания им помощи привлечены врачи Ошской областной объединенной клинической больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Киргизии
Инцидент произошел в городе Кадамжай. Бортовой КамАЗ, который перевозил военных, врезался в строящийся дом. Подробности произошедшего не сообщаются.
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