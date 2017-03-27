В Киргизии более 20 военных пострадали в ДТП

В Киргизии 28 военнослужащих получили ранения в результате ДТП. Некоторые из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Для оказания им помощи привлечены врачи Ошской областной объединенной клинической больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Киргизии

Инцидент произошел в городе Кадамжай. Бортовой КамАЗ, который перевозил военных, врезался в строящийся дом. Подробности произошедшего не сообщаются.