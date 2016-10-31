На Кипре опровергли сообщения о размещении российской военной базы на острове

В ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым вопрос размещения на Кипре российской военной базы не обсуждался. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Кипра Иоаннис Касулидис.

- Сегодня этот вопрос не обсуждался, и реальная операция в Сирии доказала, что без каких-то баз Россия может вполне справляться, - цитирует Касулидиса «Интерфакс».

Ранее ряд западных СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники в НАТО сообщили о том, что Россия и Кипр обсуждают возможность размещения на острове военно-воздушной и военно-морской базы России.