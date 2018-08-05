Кинологи из России выиграли в конкурсе АрМИ-2018
Российские кинологи одержали победу в конкурсе «Верный друг», который прошел под Москвой в рамках Армейских игр.
Конкурс состоялся в поселке Княжево. На втором месте после России оказался Китай. Третье место досталось Беларуси, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Всего в конкурсе участвовали 8 команд – среди них 30 лучших кинологических расчетов из России, Китая, Ирана, Египта, Алжира, Узбекистана и Беларуси.
Армейские международные игры проходят до 11 августа на 24 полигонах в семи странах мира.
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