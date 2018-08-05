Кинологи из России выиграли в конкурсе АрМИ-2018

Российские кинологи одержали победу в конкурсе «Верный друг», который прошел под Москвой в рамках Армейских игр.

Конкурс состоялся в поселке Княжево. На втором месте после России оказался Китай. Третье место досталось Беларуси, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Всего в конкурсе участвовали 8 команд – среди них 30 лучших кинологических расчетов из России, Китая, Ирана, Египта, Алжира, Узбекистана и Беларуси.

Армейские международные игры проходят до 11 августа на 24 полигонах в семи странах мира.