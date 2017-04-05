Кинологи проверяют бесхозный предмет на станции метро «Тушинская» в Москве

Подозрительный бесхозный предмет был обнаружен на станции метро «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, к месту обнаружения подозрительного предмета прибыли кинологи. На месте дежурят сотрудники полиции.

Зона обнаружения подозрительного предмета оцеплена. Движение поездов в обе стороны осуществляется в штатном режиме, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Опаздывающий на самолет итальянец внезапно умер в «Шереметьево»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО