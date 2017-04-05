Кинологи проверяют бесхозный предмет на станции метро «Тушинская» в Москве

Подозрительный бесхозный предмет был обнаружен на станции метро «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, к месту обнаружения подозрительного предмета прибыли кинологи. На месте дежурят сотрудники полиции.

Зона обнаружения подозрительного предмета оцеплена. Движение поездов в обе стороны осуществляется в штатном режиме, сообщает ТАСС.