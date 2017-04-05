Кинологи проверяют бесхозный предмет на станции метро «Тушинская» в Москве
Подозрительный бесхозный предмет был обнаружен на станции метро «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, к месту обнаружения подозрительного предмета прибыли кинологи. На месте дежурят сотрудники полиции.
Зона обнаружения подозрительного предмета оцеплена. Движение поездов в обе стороны осуществляется в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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