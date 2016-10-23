Кинологи приступили к поиску людей под завалами взорвавшегося дома в Рязани
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Рязани продолжается разбор завалов, сообщает ГУ МЧС по региону.
Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться два человека.
- В поисково-спасательных работах участвуют пять кинологических расчетов, - сказали в МЧС.
На месте происшествия работают более 200 человек.
Сегодня утром в жилом доме в Рязани взорвался бытовой газ. В результате пострадали 15 человек, три человека погибли.
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