Кинологи приступили к поиску людей под завалами взорвавшегося дома в Рязани

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Рязани продолжается разбор завалов, сообщает ГУ МЧС по региону.

Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться два человека.

- В поисково-спасательных работах участвуют пять кинологических расчетов, - сказали в МЧС.

На месте происшествия работают более 200 человек.

Сегодня утром в жилом доме в Рязани взорвался бытовой газ. В результате пострадали 15 человек, три человека погибли.