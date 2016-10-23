Кинологи не нашли людей под завалами жилого дома в Рязани

Специалисты не нашли под завалами жилого дома в Рязани людей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральный региональный центр МЧС России.

Кинологические расчеты завершили обследование завалов. Они подтвердили отсутствие людей под обломками.

Ранее сообщалось, что сегодня утром произошел взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани. Погибли три человека, еще 15 пострадали.

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