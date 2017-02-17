Кинокомпания извинилась за ложные новости о президентах США и РФ

Американская кинокомпания 20th Century Fox извинилась за публикацию фейковых новостей о президентах США и России Дональде Трампе и Владимире Путине.

В пресс-службе компании пояснили, что фальшивые новостные сайты и придуманные новости, опубликованные на них, являлись частью рекламной кампании фильма «Лекарство от здоровья».

В частности, речь идет о сообщениях, согласно которым, якобы президенты США и России провели тайную встречу в швейцарском оздоровительном центре. Кроме того, ресурсы содержали сообщения о запрете трампом вакцинации в США и отказе помогать пострадавшим от наводнения в Калифорнии.

«Привлекая внимание к нашим фильмам, мы расширяем границы традиционного маркетинга, чтобы творчески донести нашу идею до потребителей. В этом случае мы были неправы», - цитирует заявление пресс-службы сайт Variety.

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Места: Россия, США
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