Килограммовая монета «Золотой Путин» поступила в продажу
Цена монеты «Золотой Путин» из чистого золота весом в один килограмм начинается от 5 млн рублей.
Уникальная килограммовая монета «Золотой Путин» была выпущена в 2004 году Центральным банком КНДР в честь встречи в 2002 году президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ира.
Теперь монета появилась в свободной продаже в интернете. Материал - слиток золота 999-й пробы. Всего было выпущено 10 таких монет, сообщает Life.ru.
На аверсе изображен герб России, Московский Кремль и портрет главы российского государства. На реверсе — герб КНДР.
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