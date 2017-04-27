Килограммовая монета «Золотой Путин» поступила в продажу

Цена монеты «Золотой Путин» из чистого золота весом в один килограмм начинается от 5 млн рублей.

Уникальная килограммовая монета «Золотой Путин» была выпущена в 2004 году Центральным банком КНДР в честь встречи в 2002 году президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ира.

Теперь монета появилась в свободной продаже в интернете. Материал - слиток золота 999-й пробы. Всего было выпущено 10 таких монет, сообщает Life.ru.

На аверсе изображен герб России, Московский Кремль и портрет главы российского государства. На реверсе — герб КНДР.