В киевской квартире Михаила Саакашвили проходит обыск

Бывшего главу Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили заподозрили в связях с бывшими соратниками экс-президента Украины Владимира Януковича.

По месту жительства Саакашвили в Киеве пришли сотрудники украинский спецслужб и выломали дверь. Об этом пишет «Собеседник» со ссылкой на соратника экс-губернатора Давида Сакварелидзе.

Согласно информации местных СМИ, Саакашвили подозревают в получении средств от бывшего окружения Януковича на организацию протестных акций.