В киевской квартире Михаила Саакашвили проходит обыск
Бывшего главу Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили заподозрили в связях с бывшими соратниками экс-президента Украины Владимира Януковича.
По месту жительства Саакашвили в Киеве пришли сотрудники украинский спецслужб и выломали дверь. Об этом пишет «Собеседник» со ссылкой на соратника экс-губернатора Давида Сакварелидзе.
Согласно информации местных СМИ, Саакашвили подозревают в получении средств от бывшего окружения Януковича на организацию протестных акций.
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