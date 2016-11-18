Киевский суд удовлетворил иск сына Януковича к МВД Украины и Геращенко

Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск Александра Януковича, сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, к МВД Украины и депутату Верховной рады Антону Геращенко. Об этом сообщила адвокат Ольга Просянюк.

«Год упорной адвокатской работы, процессуальных действий и тренировки системы. Как результат – позитивное для клиента решение в непростом деле. Мы заставим государство работать правыми методами», - цитирует ТАСС запись, сделанную Просянюк в Facebook.

Таким образом, суд признал недостоверной распространенную Геращенко информацию о том, что «за организацией массовых убийств стоит президент Янукович, его сын Александр Янукович».

МВД Украины надлежит разместить решение суда на сайте ведомства, а также выплатить судебный сбор в размере 243 гривен (около 600 рублей).

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