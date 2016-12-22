Киевский суд разрешил провести обыски в администрации президента России

Печерский районный суд столицы Украины удовлетворил ходатайство следователей по делу бывшего президента страны Виктора Януковича и разрешил провести обыски в администрации президента Российской Федерации.

«Ходатайство удовлетворить. Предоставить старшему следователю по особо важным делам главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Приймачку Вадиму Викторовичу, а также представителям компетентных органов Российской Федерации, в которые следователь или прокурор будут обращаться с запросом об оказании международной правовой помощи, возможность временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении администрации президента Российской Федерации, которая находится по адресу 103132, Российская Федерация, Москва, улица Ильинка, дом 23, с возможностью ознакомиться с оригиналами заявления», — цитирует текст постановления суда РИА «Новости».

Как отмечается в документе, следователи собираются отыскать в Москве обращение Януковича от 1 марта 2014 года на имя президента РФ с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации на территории Украины, а также других обращений за период с 1 марта 2014 года и до даты проведения выемки.

«В случае невыполнения решения о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями настоящего Кодекса в целях отыскания и изъятия указанных вещей и документов», — отмечается в постановлении.