Киевский суд перенес на 5 декабря рассмотрение иска к «Газпрому»

Иск Антимонопольного комитета Украины к «Газпрому» будет рассмотрен в Хозяйственном суде Киева 5 декабря. Соответствующее решение огласила судья Оксана Марченко.

- Рассмотрение дела откладывается на 5 декабря на 11:20 (12:20 по московскому времени), — цитирует Марченко РИА «Новости».

Она пояснила, что перенос дела связан с необходимостью предоставить адвокатам сторон время для подготовки пояснений по делу.

Ранее Антимонопольный комитет Украины направил в Хозяйственный суд Киева иск о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа на 86,86 миллиарда гривен (3,4 миллиарда долларов) и пени на такую же сумму за просрочку уплаты штрафа в связи с тем, что российская компания отказывается осуществить выплаты в добровольном порядке.

«Газпрому» был дан срок на уплату штрафа до 12 апреля 2016 года, однако российская газовая корпорация отказалась от выплаты, мотивировав это тем, что не осуществляет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ «Нафтогазу Украины» на западной границе РФ.